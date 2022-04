Mulher Melão compra carro avaliado em R$300 mil - Daniel Pinheiro/ Divulgação

Publicado 19/04/2022 09:10

Rio - Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, comprou uma BMW 320 Sport gp avaliada em R$ 300 mil. Ao Dia, a funkeira de 35 anos afirma que adquiriu o automóvel de luxo à vista com o dinheiro da venda de seus nudes no Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto. Para celebrar sua nova conquista, ela ainda prometeu para os fãs um ensaio peladona dentro do veículo.

"Estou muito feliz em poder fazer o que eu gosto e ganhar dinheiro. OnlyFans pra mim é uma diversão e faço com muito carinho. Acho quente e por isso que sou a número um do Brasil. Com ele, estou realizando vários sonhos. Entre eles, a conquista do meu carro novo. Amo fazer nudes e, agora, já estou louca pra fazer um ensaio pelada dentro da BMW. São duas coisas que amo carro e ficar nua", brinca a cantora.

Melão ainda ressalta que este não é seu primeiro carro de luxo. "Essa é minha terceira BMW, mas a primeira 0 km. É uma sensação diferente. Estou mais feliz ainda que está quitada e no meu nome", comemora.