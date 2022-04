Camilla de Lucas posa de biquíni vermelho em dia de sol na Califórnia - Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas posa de biquíni vermelho em dia de sol na CalifórniaReprodução/Instagram

Publicado 19/04/2022 21:00 | Atualizado 19/04/2022 21:03

Rio - Camilla de Lucas deixou os seguidores babando, nesta terça-feira (19), ao publicar um clique belíssimo em que posa biquíni vermelho enquanto curte um dia de sol na Califórnia, durante viagem aos Estados Unidos. Em postagem no Instagram, a ex-BBB fez questão de elogiar a própria foto onde caprichou na pose em uma espreguiçadeira.

fotogaleria

"Existe uma mulher antes e depois de usar roupa vermelha. Vocês gostam? Obs: essa foto tá uma obra de arte!", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação. Nos comentários, Camilla recebeu uma chuva de elogios dos fãs: "Arrasou na pose, na beleza e no lugar", avaliou uma seguidora. "Poderosa", comentou outra internauta. "Vermelho é a minha cor favorita! Tá maravilhosa", comentou uma terceira.

A ex-participante do "BBB 21" está na cidade de Palm Springs, nos EUA, para curtir o Coachella, um dos maiores festivais de música pop do mundo, na companhia de outras famosas como Jade Picon, Agatha Moreira e Sasha Meneghel. Nos palcos do evento, Anitta e Pabllo Vittar já fizeram história ao representar o Brasil na primeira edição após a pandemia do coronavírus.

Confira: