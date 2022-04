Felipe Simas e Mariana Ulhmann - Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2022 17:32

Rio - Felipe Simas usou o Instagram nesta quarta-feira (20) para comentar os desafios de um casamento. O ator compartilhou um registro ao lado da esposa, Mariana Ulhmann, e desabafou sobre as dificuldades enfrentadas na relação.

"Essa foto foi tirada pela nossa amada Maria. E não, não vivemos com esses sorrisos estampados nos rostos. Essa foto é de um momento realmente feliz, mas no casamento nem todos os momentos são felizes como esse. Existem dificuldades na missão. Existem momentos de reflexão. Existem momentos de silêncio. De choro. Casamento é uma missão de santificação. De guiar seu cônjuge ao relacionamento mais íntimo com Deus. Existe um prazer indescritível de viver essa missão", escreveu.