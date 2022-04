Eslovênia e Lucas curtem Arraial Piseiro de João Gomes em São Paulo

Rio - Os ex-BBBs Eslovênia e Lucas Bissoli se divertiram no Arraial Piseiro de João Gomes, Tarcísio Acordeon e Vitor Fernandes, que aconteceu em São Paulo, na noite desta terça-feira. Apaixonados, os ex-participantes do "BBB 22" protagonizaram momentos de fofura dançando juntinhos e trocaram muitos beijos. Solteiro após o fim de seu casamento com Yasmin Brunet, o surfista Gabriel Medina também curtiu a festa. Famosos como a ex-BBB Emily Araújo e a ex-Fazenda Lary Bottino também prestigiaram o evento.

