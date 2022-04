Chargista Angeli é diagnosticado com afasia progressiva primária e encerra a carreira - Reprodução / Internet

Publicado 20/04/2022 13:31 | Atualizado 20/04/2022 14:13

Rio - O cartunista Angeli anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira (20), após receber o diagnóstico de afasia progressiva primária — mesma doença que aposentou o ator Bruce Willis —, problema responsável por promover a perda da capacidade de se comunicar e até mesmo, de escrever. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e ratificada pelo Instagram oficial do artista.

"É com tristeza e coragem que a família e os amigos de Angeli comunicam o fim, por questões de saúde, da histórica colaboração entre o autor e a Folha de S. Paulo. Após 51 anos de carreira, quase 50 deles no jornal, é num misto de emoção e tristeza e também orgulho que ele se despede desse espaço que foi, ao longo de décadas, uma janela para que os leitores pudessem observar o talento indescritível de um dos maiores artistas que o Brasil tem", iniciou a publicação.

"Agora que esta nova etapa se inicia, deixamos aqui um agradecimento especial aos leitores que foram os grandes parceiros de Angeli durante essas cinco décadas. Com eles, seguiremos celebrando a obra de Angeli em novas publicações e exposições. Punk is not dead", concluiu.

Angeli foi eleito como "melhor chargista brasileiro" por 16 anos consecutivos, de 1997 a 2012, pela premiação HQ Mix. Durante sua carreira, trabalhou na Folha por 49 anos e criou a própria revista "Chiclete com Banana", que contava com a colaboração de nomes como Luiz Gê, Roberto Paiva, Glauco Mattoso e Laerte Coutinho. Desde o ano de 2012, suas obras vêm sendo publicadas pela Editora Cia das Letras.