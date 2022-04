Lore Improta participa de leilão sem saber e leva quadro para casa por R$ 12 mil - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2022 18:15 | Atualizado 19/04/2022 18:22

Rio - Lore Improta divertiu os fãs, na última segunda-feira (18), ao relembrar uma situação inusitada que viveu. Em vídeo publicado no TikTok, a musa da Viradouro falou sobre o dia em que deu um lance de R$ 12 mil em um quadro, sem saber que estava participando de um leilão organizado entre famosos.

“Eu desci do palco, aí me puxaram para fazer uma entrevista, então eu não estava focada no que estava acontecendo no palco após a minha saída, estava focada na entrevista. Quando acabou a entrevista, estava Preta Gil, Camila Queiroz e Thaynara OG fazendo um leilão, que eu não sabia que estava acontecendo”, relatou a esposa de Leo Santana.

Em seguida, a professora da "Dança dos Famosos" explicou como se envolveu no leilão: “Nisso, a Camila Queiroz diz: 'ei, Lore Improta, e você?'. Aí eu fiz assim [levanta a mão], 'tô aqui'. E ela: ‘10 mil?’. Eu fiz que sim, eu não sabia o que estava acontecendo e a Preta Gil disse ’10 mil já deram’”, contou, relembrando que também já haviam oferecido R$ 11 mil e, por isso, acabou levando uma pintura para casa pelo valor de R$ 12 mil.

“Quando eu fui ver, estava no meio de um leilão. Tudo aconteceu tão rápido, ela disse: '12 mil, é da Lorena'. E eu fiquei: o que é meu? Eu não sei nem o que está acontecendo'. Resumo, comprei um quadro de R$ 12 mil”, completou Lore. A dançarina finalizou o relato dizendo que ainda não sabe onde pendurar o artigo em sua casa.

Nesta terça-feira, a postagem foi parar na página do Instagram de Rainha Matos e Lore Improta explicou, nos comentários, que se tratava de um leilão beneficente do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Embaixadora da organização, a influenciadora Thaynara OG brincou com a amiga: "Mas vai ficar lindo na tua parede e ta ajudando o Unicef Brasil!", escreveu.

