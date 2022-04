Carla Perez curte passeio de barco - reprodução do instagram

Carla Perez curte passeio de barcoreprodução do instagram

Publicado 19/04/2022 10:04

Rio - Carla Perez, de 44 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar algumas imagens de biquíni, no Instagram Stories, nesta segunda-feira. A ex-dançarina do grupo É o Tchan exibiu o corpão escultural durante um passeio de barco em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. Ela estava acompanhada do marido, o cantor Xanddy e alguns amigos.