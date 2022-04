Bia e Laura Bonemer - reprodução do instagram

Publicado 19/04/2022 08:49 | Atualizado 19/04/2022 08:50

Rio - Bia Bonemer, de 24 anos, publicou uma foto rara com a irmã gêmea, Laura Bonemer, no Instagram, na noite desta segunda-feira. Na legenda, ela escreveu: "Bunitinhas". As duas são frutos do relacionamento de William Bonner e Fátima Bernardes.

Mamãe coruja, Fátima elogiou a dupla: "Lindas". Os internautas também exaltaram a beleza das gêmeas através dos comentários. "Belíssimas", disse um. "Vocês são perfeitas", destacou outro. "Não sei qual das duas parece mais com a mãe. Agora já estou achando que é a Laura. Lindas", opinou um terceiro.

Vale ressaltar que as duas são gêmeas de Vinícius Bonemer, que mora na França devido os estudos.