Publicado 21/04/2022 15:24 | Atualizado 21/04/2022 15:25

Rio - Sandy contou para os seguidores do Instagram nesta quinta-feira (21) que foi diagnosticada com o vírus da Covid-19. A artista passou as férias visitando os parques temáticos da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. O músico e marido da cantora, Lucas Lima, também foi infectado pelo coronavírus.

fotogaleria "É, pessoal... Minha vez também chegou, mas estou bem, com poucos sintomas e me cuidando muito. Não se preocupem comigo, tá? Tenho três doses da vacina e meu corpo está reagindo rápido. Infelizmente, tive que cancelar um compromisso de trabalho, o que me deixou muito triste, mas logo, logo eu estou zerada", escreveu a cantora.

Lucas Lima, marido de Sandy, também usou as redes sociais para comentar seu diagnóstico. "Amiguitos, eu estava tentando ser o último a pegar e esperava que o Átila visse em casa no final da pandemia me dar um troféu. Estamos bem, descansando, com três doses e sintomas bem levinhos. Vou dando updates", contou.