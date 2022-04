Filhas gêmeas de Gugu Liberato curtem show de MC Mirella nos EUA - Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2022 16:05

Rio - Após se formarem no ensino médio , as gêmeas Marina e Sofia Liberato, filhas de Gugu, curtiram um show de MC Mirella em Orlando, nos Estados Unidos. As irmãs apareceram ao lado dos namorados nos registros da noitada, compartilhados nas redes sociais de cada uma.

"Show dela", escreveu Marina na legenda da publicação no Instagram, enquanto Sofia postou algumas fotos apenas em seus Stories do Instagram. Em uma das fotos, as filhas de Gugu posam com Mirella e seus namorados, Felipe Lessa e Gabriel Gravino, brasileiros que moram nos EUA, assim como as gêmeas.

Recentemente, a mãe de Sofia e Marina comemorou a formatura das gêmeas no ensino médio, em uma escola de Miami. "O papai coruja deve estar muito feliz. Ele esperava esse momento com alegria", disse Rose Miriam nas redes sociais, fazendo referência a Gugu Liberato. As irmãs celebraram o momento especial em um baile tradicional, com direito a vestidos de gala cheios de brilho.

O apresentador Gugu Liberato morreu em casa, nos Estados Unidos, em 2019, após um acidente doméstico. O comunicador teria completado 63 anos no dia 10 de abril.

