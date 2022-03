Gabi Martins - Reprodução

Publicado 24/03/2022 13:12

Apesar dos comentários maldosos, Gabi recebeu o carinho e o apoio de uma integrante da Azul e Branco. Karol Souza disse para a artista: 'Não importa se você sabe sambar ou não. Seja bem-vinda a Vila Isabel'. A loira compartilhou a mensagem no Instagram.

A publicação foi repostada pelo perfil Rainha Matos. Através dos comentários, Gabi desabafou e até brincou com algumas críticas em relação a sua desenvoltura no samba: "Gente, eu achei ela fofa. A comunidade me acolheu com muito carinho! E eu sei que não sou boa ainda, mas prometo dar o meu melhor pra minha escola. Prometo fazer as pazes com a Alcione. Não posso deixar o samba morrer (risos). Mas tô aqui pra evoluir. Comprei minha passagem pra ficar um tempo no Rio só ensaiando. Vou dar meu melhor", escreveu.