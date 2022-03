Com top transparente, Ludmilla mostra seios em show no Rio

Rio - A cantora Ludmilla comemorou seus 10 anos de carreira com o lançamento do EP "Back to Be", em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. O nome do EP é uma referência ao início da carreira de Lud, em que ela usava o nome artístico MC Beyonce. Para a apresentação, Lud escolheu um top preto com transparência. Bem à vontade, a cantora não usou lingerie e acabou mostrando os seios. Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, fez uma aparição no evento e dançou bastante ao lado da cantora.

