Publicado 23/03/2022 21:36

Rio - Duda Reis surpreendeu os fãs, na noite desta quarta-feira (23), ao anunciar que seu namoro com o ator André Luiz Frambach chegou ao fim. Em interação com seus seguidores, nos Stories do Instagram, a influenciadora de 20 anos revelou que o término do breve romance e explicou que tem outras prioridades no momento, como a criação de um instituto para ajudar vítimas de violência doméstica