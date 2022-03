Li Martins fala sobre o Rouge - Reprodução/Youtube

Publicado 23/03/2022 18:14

Rio - Durante participação no podcast Venus, Li Martins comentou a frustração após o retorno do grupo Rouge em 2017 e explicou a nova pausa do grupo musical em 2019. A cantora ainda afirmou que era contra a separação do grupo.

fotogaleria "O legado do Rouge tinha que ser como do Roupa Nova. A gente marcou uma geração e achou que a gente não tinha que acabar, mas hoje, de verdade, eu não sei, porque foi uma situação esquisita, as coisas foram acontecendo de uma forma muito estranha, foi uma pausa meio forçada, porque cada uma foi pra um lado, e as coisas desandaram", disse.

"Acho que eu era a única que não queria que o Rouge desse essa pausa…Mas naquele momento, a vibe era de todo mundo decepcionado, todo mundo muito triste, e os shows, não estavam lotando, a gente não estava fazendo mais o sucesso que a gente achou que ia fazer, a gente achou que ia estourar com essa turnê, com essas novas músicas, e isso não aconteceu, então acho que gerou uma frustração", completou.