Tiago Leifert com a esposa Daiana Garbin e a filha, Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 23/03/2022 16:45

Rio - Daiana Garbin explicou o motivo dela e o marido, Tiago Leifert, terem compartilhado com o público o diagnóstico de retinoblastoma da filha, Lua, de 1 ano e 4 meses. Trata-se de um câncer raro nos olhos. A jornalista falou sobre o assunto ao compartilhar o trecho de uma entrevista, que concedeu para um podcast sobre saúde mental, em seu Instagram Stories, nesta quarta-feira.

"Especialmente por eu ser uma pessoa que trabalho desde 2016 falando de saúde mental, eu não podia esconder das pessoas um momento tão delicado, que tem um impacto muito grande na saúde mental de todo pai e de toda mãe. Um filho com câncer, um filho doente, é uma dor devastadora", desabafou Daiana. "A gente precisava usar o poder da informação, porque a informação salva vidas. Assim como a gente está falando hoje de saúde mental, isso pode salvar um vida", ressaltou.

A jornalista e Tiago falaram sobre diagnóstico da filha no fim de janeiro através das redes sociais. "A gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou como no caso da nossa filha, bilateral", contou Daiana, na época.

A doença da pequena foi o motivo do afastamento repentino de Leifert do 'The Voice Brasil', da TV Globo, já que o casal reside em São Paulo e o programa era gravado no Rio de Janeiro.