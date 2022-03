Solange Gomes - fotos Reprodução

Solange Gomesfotos Reprodução

Publicado 23/03/2022 12:51

Rio - Solange Gomes, de 47 anos, abriu o coração e relembrou alguns momentos delicados de sua vida pessoal em entrevista podcast 'Inteligência Ltda'. Na ocasião, a ex-participante de 'A Fazenda', da Record TV, contou que fez dois abortos. Um desses era de um filho de Renato Gaúcho, com quem ela teve um relacionamento em 1995.

"Um era quando eu era muito nova, e o outro foi do Renato [os abortos]. Eu não tinha cabeça. Eu me arrependo. Queria ter tido mais filhos, gosto de ser mãe. Falar agora é fácil", começou ela. Em seguida, Solange lamentou a situação. "São coisas que não têm como voltar atrás. Já pedi perdão a Deus, me arrependi", afirmou a modelo, que deixou claro que Renato não soube do aborto na época, somente após a publicação de sua autobiografia, em julho de 2019.

No podcast, Solange também deu detalhes sobre seu romance com o ex-jogador. Os dois se conheceram em um restaurante do Rio de Janeiro. "Quando eu o conheci, tinha 21 anos. Foi uma pessoa que gostou de mim de verdade. Não tinha fama, nada, eu era uma menina humilde. A gente saía, ele me botava do lado dele. Se eu parar pra pensar, é um cara que gostou de mim sendo uma menina humilde. Eu não tinha joia, não usava um brinco caro, não estava acostumada com lugar chique, andava de ônibus. Esse cara gostou de mim. Não tinha nada ali. Igual a mim tinha um monte".

Ela ainda disse que Renato a apresentou um 'novo mundo', já que tinha um alto poder aquisitivo. "Eu não acreditava que ele tinha interesse por mim. Não era desmerecer, eu não acredito mesmo. Um dia falei que ia no jogo do Fluminense. Depois do jogo, saímos para jantar. Ele tinha um Mitsubishi vermelho com calota preta. Eu não acreditava naquelas coisas, era outro mundo para mim. Ele me tratava com muito respeito e carinho. A gente ficou em um relacionamento, mas chegou em uma hora que acabou".

Vale lembrar que Solange tem uma filha, Stephanie Gomes, de 22 anos, fruto do relacionamento com o cantor e pastor Waguinho.

Biografia

Em sua autobiografia, Solange citou o aborto do filho de Renato Gaúcho. "Eu precisava decidir minha vida, pois já estava no segundo mês de gestação. E eu achava, que se desse continuidade a gravidez ele ficaria arredio e até sumiria, mas como gostava muito dele, e eu queria ficar com ele, resolvi fazer o aborto. E fiquei com medo de contar para ele que tinha feito o aborto sem avisá-lo", dizia um trecho da publicação.