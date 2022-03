Beiçola foi interpretado por Marcos Oliveira - Reprodução

Beiçola foi interpretado por Marcos OliveiraReprodução

Publicado 23/03/2022 20:58

O último episódio do seriado "A Grande Família" foi ao ar há oito anos, mas os fãs ainda lembram com carinho de Dona Nenê, Agostinho Carrara e companhia. Nessa terça-feira (22), eles foram surpreendidos com um pedido de ajuda de Marcos Oliveira, ator que interpretou o personagem Beiçola.

Marcos está com problemas de saúde e precisará fazer uma cirurgia de correção de fístula, por isso foi às redes sociais pedir ajuda financeira. "Precisei fazer esta vakinha virtual pois terei que me operar para corrigir uma fistula que tenho há anos. A cirurgia ainda não tem previsão de acontecer; aguardo o SISREG do RJ liberar. Enquanto isso, uso uma bolsa de colostomia, uma sonda urinária que além do incômodo, não permitem que eu trabalhe ou faço muitos movimentos", escreveu o ator.

"Quero e preciso trabalhar, mas até conseguir voltar e conseguir novos trabalhos, terei que custear toda minha vida, pagar minhas contas e tudo isso sem ter qualquer renda. Não gostaria de chegar à este ponto, tenho muito amigos que ainda me ajudam, mas a situação do país e da cultura não está nada favorável", continuou.

Até o momento da publicação desta matéria, Marcos havia alcançado 48 apoiadores e arrecadado R$ 2.380,00.