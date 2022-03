Gracyanne Barbosa sensualiza na praia - Reprodução Internet

Gracyanne Barbosa sensualiza na praiaReprodução Internet

Publicado 23/03/2022 14:29

Rio - Gracyanne Barbosa postou no Instagram, nesta quarta-feira, algumas fotos em que aparece tomando banho de chuveirinho na praia. Nas imagens, a musa fitness mostra seu corpão torneado com um biquíni vermelho bem pequenininho. "Vocês preferem séria ou sorrindo?", perguntou a mulher do pagodeiro Belo na legenda da imagem.

fotogaleria

A imagem rendeu vários elogios. "Inspiração", disse uma seguidora. "Deusa", elogiou um fã. "Maravilhosa dos dois jeitos", elogiou um admirador. "Perfeita de qualquer forma", comentou outra pessoa.