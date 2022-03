Viih Tube e Lipe Ribeiro - Reprodução

Publicado 23/03/2022 08:18

Rio - O ex-Fazenda Lipe Ribeiro, de 30 anos, participou do podcast "Bulldog Show" e falou sobre o seu relacionamento com a ex-BBB Viih Tube, de 21. Os dois começaram a ficar durante a festa "Farofa da Gkay", em dezembro do ano passado, e bombaram nas redes sociais mostrando seus "encontros". No entanto, o relacionamento já chegou ao fim e Lipe afirmou que Viih Tube é "muito novinha" e começou a sentir "ciúmes".

"A gente se encontrava, se pegava, dormia junto e 'vamo' embora. Cada um no seu estado. Só que eu fui morar em São Paulo e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices", disse o influenciador.

Ao descobrir as declarações do ex-ficante, Viih Tube soltou o verbo nas redes sociais. "Nossa, garanhão desapegado. Sou a novinha de 21 anos que tem a maturidade para não te expor assim. E mulher nenhuma confunde as coisas sozinha. Quem não deixava claro e manipulava tudo era você. Até conhecer família em Sorocaba você foi", escreveu a ex-BBB nos comentários de uma página no Instagram.

Vou comentar a mesma coisa em quantas páginas de notícia forem preciso, ingrato do caralho, sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei, maluco é você nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você — Viih Tube (@viihtube) March 23, 2022 Obrigada deus, eu sei que foi você que me livrou — Viih Tube (@viihtube) March 23, 2022

"Amizade é o cacet*. Você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável. Você foi meu maior livramento, quero é distância. Você não merece metade do que já fiz por você", finalizou a influenciadora, que também soltou o verbo no Twiitter.

"Maluco é você, nojento. Pior cara que já conheci disparado. Não sei como consegui gostar de você", lamentou.