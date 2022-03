Famosos prestigiam lançamento de documentário sobre 'Farofa da Gkay'

Rio - A influenciadora digital Gkay lançou, na noite desta terça-feira, em um cinema de São Paulo, o documentário "Farofa da Gkay", produzido pela Mynd. O registro em vídeo do evento conta com fofocas inéditas e bastidores da festa, que aconteceu em dezembro do ano passado.

"Foi um pouco antes da Farofa que a gente resolveu documentar. Vai mostrar mais coisas que aconteceram e ninguém registrou, tem coisinhas a mais. Fofocas inéditas. Acho que a Farofa criou a categoria reality-evento. Eu queria ter um conteúdo que ficasse, que as pessoas dissessem 'o que é a Farofa?' e pudessem assistir. A gente tentou passar um pouquinho do que é a emoção da Farofa para o público. Acho que vão curtir porque é um filme dos três dias que a gente viveu", disse a influenciadora à revista "Quem".

