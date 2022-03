Gabi Martins em evento da Unidos de Vila Isabel - Divulgação

Gabi Martins em evento da Unidos de Vila IsabelDivulgação

Publicado 23/03/2022 09:09 | Atualizado 23/03/2022 09:16

Rio - A ex-BBB Gabi Martins deu o que falar nas redes sociais por conta de suas habilidades para o samba durante o ensaio técnico da Unidos de Vila Isabel, na noite de domingo, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a cantora sertaneja aparece rebolando e fazendo movimentos com o bumbum que mais tem a ver com funk do que com samba. Uma das primeiras pessoas a falar sobre Gabi foi a modelo Solange Gomes.

"Uma escola de samba que chama Gabi Martins para sambar já deveria perder 10 pontos na nota", brincou uma internauta. "Onde a Vila Isabel tava com a cabeça pra chamar a Gabi Martins pra passar vergonha assim no seu desfile?", questionou outra pessoa. "Gabi Martins realizando o samba culposo, quando não há intenção de sambar", ironizou uma terceira pessoa.