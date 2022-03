Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 23/03/2022 12:07

Rio - Luana Piovani voltou a provocar Boninho através do Instagram Stories, nesta quarta-feira. A atriz comemorou o fato da série portuguesa 'O Clube', em que interpreta uma das protagonistas, a prostituta Michelly, estar no primeiro lugar dos 'mais vistos' do Globoplay. Ela não perdeu a oportunidade e deu uma alfinetada no marido de Ana Furtado.

"Acordei com o patrão me mandando essa notícia. Ê, laiá, seguimos fazendo sucesso!", comentou ela, que debochou do diretor. "Chupa, Boninho! Tinha esquecido".