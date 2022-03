Sthefane Matos dá detalhes sobre sua internação na UTI - Reprodução / Youtube

Rio - Sthefane Matos detalhou sua internação na UTI, em seu canal no Youtube na noite desta quarta-feira. A influencer recordou como tudo começou. "Cinco dias atrás comecei a me sentir muito mal. Aparentemente um quadro viral. Senti dor de cabeça, mas nada grave, nada forte. Tive dores no corpo, um dia de febre, garganta inflamada e muita tosse".

Depois do início dos sintomas, Sthe foi até um hospital e testes de Covid-19 foram realizados, mas deram negativo. Depois da possibilidade de Covid ser descartada, a influenciadora ficou um tempo no soro, tomou alguns comprimidos e logo foi liberada. No decorrer dos dias, as coisas pareciam piorar. "No segundo dia, comecei a ter dores de cabeça. Até então era apenas dor de cabeça. Pouco depois, piorou, era uma dor surreal. Nunca senti isso em minha vida, na cabeça inteira. Eu não conseguia abrir o olho"

No dia do mal súbito, Sthefane relembra que estava junto de algumas amigas quando começou a sentir dores de cabeça e perdeu a consciência. "Elas falaram que nesse momento em que estava com dor de cabeça, comecei a apresentar falta de lucidez. Comecei a ter confusão mental, elas perguntavam coisas e eu não conseguia responder. Eu não lembro de nada disso. O que lembro é de estar no hospital já".

Por fim hospitalizada, a equipe médica realizou alguns exames e constatou um foco de sangramento no cérebro. "Como apresentou isso, precisaram investigar, e por isso precisei ficar internada [...] provavelmente esse sangramento aconteceu por conta do meu quadro viral", explicou.