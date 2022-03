Claudete Toiano - reprodução de vídeo

Publicado 24/03/2022 11:40 | Atualizado 24/03/2022 11:52

Rio - Claudete Troiano, de 68 anos, contou que guarda uma mágoa da TV Bandeirantes, em entrevista ao o canal de Luciana Liviero, no YouTube. Tudo porque a apresentadora perdeu seu programa "Pra Valer", em 2007, após ser noticiado que sua filha, Marcela Troiano, tinha sido presa portando drogas em um ônibus de viagem.

"Foi um dos piores períodos. Eu perdi de uma forma muito injusta o meu programa na Bandeirantes por isso, quando eu mais precisei de um microfone, me tiraram. Eu vi o nome da minha filha nas páginas dos jornais como traficante e o que esqueceram de publicar é que ela foi inocentada", desabafou.

No bate-papo, Claudete deu detalhes sobre o caso. "[A droga] Nem era dela, estava no ônibus alugado por ela porque era para comemorar um aniversário e eles iam para um evento. Então, essas pessoas, esses jovens, todos estudantes assim como ela era também, eles dormiam aqui em casa A gente falava: 'Olha, um bando de criança'. Mas sempre tem o amigo do amigo que aproveita e levou [drogas]", comentou ela. "E quando viu, ela achou que tava sendo assaltada, e eram policiais, que estavam armados. E quando viu, jogou na bolsa dela. E o ônibus foi alugado por ela e deu essa confusão toda. Mas o que importa é o que eu sei, é o que o pai sabe, ela mora com a gente", frisou.

A apresentadora do programa 'Vou te Contar', da Rede TV, afirmou que a situação serviu de aprendizado. "Leão Lobo falou uma coisa muito legal: 'Eu nunca vi pessoa mais careta que a Claudete. Impossível isso ter sido bem com ela, que só toma coca-cola, não bebe nada, olha o rolo que ela se meteu'. Mas passou, eu acho que tudo serve de lição. Porque, Luciana, a pessoa em pauta aí, eu recebia na minha casa, conhecia pai, mãe, avô. Faltou pedir atestado de antecedentes. Antigamente, na minha época, minha mãe falava: 'Não se mistura com aquele grupinho', a mãe apontava e direcionava. Hoje em dia, eles entram na tua casa, comem da tua comida, bebem da tua bebida e te chamam de tia", avaliou.

Por fim, ela deu uma alfinetada na imprensa. "Fica difícil. Mas passou, deixa para lá. Foi muito prejudicial para mim, para ela, mas o que importa é a gente saber. Porque eu contava mais com os amigos de imprensa. Assim como colocaram isso, tinham que colocar 'absolvida pela Justiça', mas isso nunca ninguém lembra".

Veja o vídeo: