O ator interpreta o personagem Latrell em "As Branquelas" - Foto: Anthony Citrano

O ator interpreta o personagem Latrell em "As Branquelas"Foto: Anthony Citrano

Publicado 24/03/2022 10:56 | Atualizado 24/03/2022 11:40

Rio - Terry Crews, ator que interpreta o personagem Latrell no filme "As Branquelas" (2004), compartilhou no Instagram um vídeo de sósias cariocas do seu personagem e das "branquelas", Tiffany e Brittany.

fotogaleria

O vídeo viralizou nas redes sociais após ser publicado pelo cantor Marcelo Martins no dia 6 de março deste ano. Nele, pode-se ver parte de uma apresentação musical do "Latrell carioca", Danyel Araujo Costa e de Tiffany e Brittany, performadas por Lucas Rafael da Silva e Thiago Reis. O show ocorreu em um quiosque de Copcabana, na Zona Sul do Rio, e os sósias receberam grande notoriedade depois do post.

Danyel Araújo Costa que trabalha como sósia há um mês e também é auxiliar de Serviços Gerais, comentou todo o engajamento recebido nas redes sociais. "É uma alegria muito grande pra gente toda essa repercussão, não esperávamos isso, mesmo. Está sendo um momento muito alegre, de as pessoas estarem tendo um carinho pelo nosso trabalho e reconhecendo nosso trabalho como artista", comemorou.