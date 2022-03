Antonia Fontenelle - reprodução de vídeo

Antonia Fontenellereprodução de vídeo

Publicado 24/03/2022 12:51 | Atualizado 24/03/2022 13:39

Rio - Sem papas na língua, Antonia Fontenelle falou sobre seus desafetos em entrevista ao canal ‘Na Real’, de Bruno Di Simone, no YouTube, nesta quinta-feira. A apresentadora abriu o jogo e contou o que pensa sobre Anitta e a campeã do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, Juliette Freire.

fotogaleria

Ao citar Anitta, a loira deixou claro que as duas não têm uma boa relação. No entanto, ela elogiou a cantora como profissional. “É sabido que eu e a Anitta nunca nos demos bem na vida. Eu tenho horror a Larissa de Honório Gurgel, mas eu respeito profundamente a profissional Anitta. Ninguém entende como, mas é só saber separar as coisas. Essa menina é um fenômeno profissionalmente falando, agora a forma como as coisas acontecem, o caminho escolhido é problema de cada um”, destacou.

Durante o bate-papo com Bruno, Antonia relembrou a polêmica envolvendo ela e Juliette. Na época, a apresentadora foi acusada pela ex-BBB de xenofobia. “Sobre a Juliette, eu falei ‘esse paraiba [DJ Ivis] não pode ganhar um pouco de dinheiro que já acha que pode fazer o quer’, mas olha a paraibada que ele fez”. Quando aconteceu tudo isso, essa Juliette invés de fazer uma notinha lamentando o ocorrido, ela como paraibana, não, ela pegou todo o holofote dela, de recém saída dela do BBB e com aquela vozinha dela, porque o povo adora uma vozinha meiga, falou ‘ai, tô horrorizada, xenofobia é crime’. No dia seguinte tinha delegado na minha porta, me transformaram numa criminosa”, contou.

Veja: