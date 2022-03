Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih Tube

Publicado 24/03/2022 13:35

Rio - Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para rebater a acusação de plágio feita pela escritora Samanta Buchweitz. Samanta acusou a Youtuber de plagiar o título do seu livro "Coisas que guardei em mim", para usar em sua nova peça teatral.

A escritora desabafou no Twitter, dizendo que na Bienal do Livro de 2021 entregou um exemplar de seu livro para Viih Tube, mas jamais imaginou ter sua obra plagiada por ela.

"Ela recebeu a gente com todo carinho, foi super receptiva e gentil, pegou o celular, gravou stories comigo e até postou [...] Mas eu não sabia o que estava por vir, hoje, 23 de março, ela postou um stories de uma peça que ELA tinha escrito com o nome do MEU livro!", contou.

Viih Tube por sua vez, alegou que tudo se tratava de um mal-entendido e respondeu os tweets, dizendo: "O nome da peça é apenas 'Cancelada', é baseada no meu livro, coloquei o nome do seu livro ali na minha guia só pra eu lembrar de ler, porque achei um título muito bom, mas ainda não li! Fique em paz que eu não rodaria com algo que não é meu! Desculpe o transtorno, pode ficar em paz".