Jojo Todynhoreprodução do instagram

Publicado 22/04/2022 08:59

Rio - Jojo Todynho deu um susto nos fãs nesta quinta-feira (21). A cantora precisou ser internada em um hospital do Rio após sentir uma dor forte no tórax. Através de uma série de vídeos, no Instagram Stories, a funkeira explicou o que aconteceu e tranquilizou os fãs.

"Estava sentindo um desconforto. O Lucas sentamos para almoçar e começou uma dor muita forte do lado direito, no tórax. Não estava conseguindo respirar e me trouxeram para o hospital", afirmou. Em seguida, ela mostrou que estava recebendo alguns cuidados do marido, Lucas Souza. "Na saúde e na doença. Marido, eu quero água!", pediu Jojo, toda carinhosa. O militar logo atendeu ao pedido.

Após uma série de exames, a participante do 'Dança dos Famosos' recebeu alta e foi para casa.