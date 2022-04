Tatá Werneck se emociona ao falar sobre desfile da São Clemente em homenagem a Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

22/04/2022

Rio - Tatá Werneck não segurou as emoções, nesta sexta-feira (22), ao comentar o desfile que a São Clemente levará para a Marquês de Sapucaí. Em seus Stories do Instagram, a humorista confirmou sua participação no enredo que homenageará Paulo Gustavo, morto em maio do ano passado, vítima da covid-19. A apresentadora do "Lady Night" ainda revelou que enfrentará "um grande medo" para pisar no Sambódromo com a agremiação.

"Hoje é o desfile da São Clemente em homenagem ao Paulo. Eu vivi todas as emoções e de medo. Eu não saio, não vou às festas. Muitos me zoaram quando me viram com duas máscaras na cerimônia para o Paulo. Deus tenha piedade dessas pessoas. Vou enfrentar um grande medo para homenagear o meu amigo amado. Tenho certeza que vai ser um espetáculo lindo. Hoje vai ser um dia muito especial", declarou Tatá.

Em seguida, a humorista falou sobre a conexão que ainda tem com o ator e revelou uma mensagem que recebeu do amigo em sonho: "Eu sonhei com o Paulo outro dia. Ele falou que ia estar lá", afirmou. Além de Tatá Werneck, outras celebridades estão confirmadas para se juntar à agremiação da Zona Sul do Rio no enredo "Minha vida é uma peça", como Regina Casé, Marcus Majella e Samantha Schmütz.

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, também estará em uma das alegorias preparadas para o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, assim como dona Déa Lucia e Ju Amaral, mãe e irmã do ator. A São Clemente será a quarta escola de samba a cruzar a Avenida, com o início do desfile previsto para acontecer entre 1h e 1h30 da manhã deste sábado.