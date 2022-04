Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução de vídeo

Luana Piovani e Pedro ScoobyReprodução de vídeo

Publicado 22/04/2022 21:12

Rio - Luana Piovani usou suas redes sociais para revelar que seus três filhos com Pedro Scooby ficarão com o pai durante cinco semanas, após o surfista ser eliminado do "BBB 22", na última quinta-feira. Em postagem no Instagram, a atriz comentou a emoção de se despedir de Dom, Bem e Liz, que já estão na casa do atleta em Portugal.

fotogaleria

"Ainda e sempre catando as coisas dos pintinhos, porém já celebrando a 'passagem do bastão'. Dá-lhe mixed fellings [mistura de emoções, em inglês]", escreveu a artista na legenda da publicação feita nesta sexta-feira. "Agora, os miúdos vão pra casa do pai por cinco semanas e quem tem 'férias' é a mamãe", completou Luana.

No "Mais Você", Pedro Scooby explicou que ficará no Brasil até a próxima semana para cumprir sua agenda e, depois, retornará a Portugal para rever os filhos. "Não vejo a hora de encontrá-los. Assim que terminar os compromissos, vou estar com eles. Infelizmente, eles estão em Portugal. Estão com a minha mãe", contou.