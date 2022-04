Tays rebate crítica de Luana Piovani e sai em defesa de Biel - reprodução do instagram

Publicado 23/04/2022 08:09

Rio - Noiva de Biel, Tays Reis defendeu o amado das críticas feitas por Luana Piovani através de sua rede social, nesta sexta-feira. A atriz publicou uma imagem na qual mostrava os rostos de alguns homens que participaram de reality shows e foram acusados de algum tipo de crime ou ato violento contra a mulher. "Tudo abusivo e o Brasil? Ama!", escreveu ela.

A dona do hit 'Metralhadora', então, mandou a real para Piovani. “Eu não sou casada com um homem abusivo, e sem princípios como andam dizendo por aí, muito pelo contrário, foi a forma dele me tratar e de me respeitar, que fez com que eu me apaixonasse e quisesse ter um filho com ele! Eu não me casei com o MC Biel de 18 anos, que teve os seus erros, mas me casei com quem hoje evoluiu, cresceu e deixou de ser criança há muito tempo! Hoje ele tem 25 anos e é outro ser humano, e digo com propriedade porque convivemos juntos no mesmo lar!”, começou.

"Agora com qual propriedade vão continuar julgando e trazendo como pauta um passado que não faz mais parte do nosso presente e nem da nossa vida! Me respeitem como mulher! Deixem a gente em paz! O que ele te fez? Eu jamais estaria ao lado de alguém que me fizesse mal ou algo parecido, se você não convive com a gente como pode acusá-lo de algo? Meu Deus que mundo é esse? É tanta mulher que luta pela mulher, mas que não me respeitam como mulher!”, continuou.

Por fim, Tays Reis criticou a postura da atriz e pediu para que ela respeitasse sua gestação. "Tenham as suas dores e guerras, mas não envolvam quem não tem nada a ver na história, pois essas pessoas também tem família, pai, mãe, irmão…... isso é feio, é imaturo, é desrespeitoso! Respeitem a família que estamos construindo, respeitem a minha gestação, respeitam a nossa filha! Respeitem!”.