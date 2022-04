Pitty e Madalena - reprodução do instagram

Publicado 23/04/2022 11:07

Rio - Pitty usou o Instagram, na madrugada deste sábado, para compartilhar um clique raro com a filha, Madalena, de 5 anos. A menina é fruto do relacionamento da cantora com o músico Daniel Weskler. "Amor maior", escreveu a artista.

Amigos e fãs de Pitty reagiram à publicação. "Amo", disse Sarah Oliveira. Ah, saudade da Madaleska e de tu!", comentou Gaby Amarantos. "Qanto amor, que lindezas!", opinou um internauta. "A foto de milhões", brincou outro.