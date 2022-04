Anitta, Camila Cabello e Juliette se encontram nos bastidores do festival Coachella - Reprodução / Instagram

Anitta, Camila Cabello e Juliette se encontram nos bastidores do festival CoachellaReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2022 10:49 | Atualizado 23/04/2022 10:50

Rio - Anitta, Camila Cabello e Juliette se encontraram nos bastidores do Coachella, durante o primeiro dia do segundo final de semana do festival, na sexta-feira (22). Ao fim da apresentação de Anitta, Juliette se dirigiu ao camarim da cantora e lá, encontrou com Camila Cabello. As três se divertiram gravando stories.

fotogaleria

"Ela falou português", disse Anitta apontando para Camila. "Eu quero ser brasileira", respondeu a cantora cubana, sorridente.

Juliette, por sua vez, comentou sobre a fluência de Cabello no português. "Ela entende tudo! Eu não sei falar inglês e ela: 'eu sei falar português'.", todas caíram na risada e Anitta declarou, bem humorada: "A amizade que a gente não sabia que precisava!"

As cantoras finalizaram o encontro registrando o momento em uma fotografia, publicada nos stories do Instagram de Juliette.