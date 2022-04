Tata Werneck não é vista na TV durante desfile para Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

Tata Werneck foi parar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na madrugada deste sábado (23). Durante a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, na Sapucaí, a atriz deixou os fãs preocupados após não ser vista ao longo da transmissão do desfile da São Clemente, que homenageou Paulo Gustavo.

A comediante era muito esperada no Sambódromo, para acompanhar a agremiação que contou com a participação de diversos amigos e familiares do ator. Pela manhã, em seu perfil no Instagram, Tata havia confirmado sua presença, apesar de afirmar ainda se sentir muito apreensiva por conta da covid-19. "Vou enfrentar hoje um grande medo para homenagear meu amigo amado", desabafou a atriz.

No entanto, a apresentadora não foi vista pelos telespectadores que assistiram ao desfile. Tata, então, foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter, onde internautas especularam o motivo da suposta ausência. "Fiquei procurando por ela e não vi, também não apareceu na entrevista após", disse um internauta. "Também pode ter sido só a transmissão", especulou uma fã.

Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a Amarelo e Preto de Botafogo contou a história de Paulo Gustavo na Avenida. Mostrando os feitos marcantes do ator, seus personagens icônicos e o amor que ele representa, a escola trouxe um desfile emocionante e cheio de saudade.