Samba - BRT do samba - Xande de Pilares - Washington Possato/Divulgação

Publicado 23/04/2022 06:00

Para acompanhar a segunda noite de desfiles do Grupo Especial, o cantor Xande de Pilares estará à frente da folia no Camarote Favela, em parceria com o jornal O DIA, no Setor 4 da Marquês de Sapucaí. O Samba Social Clube também marcará presença em mais uma noite do evento.

Xande, que é criado no meio do samba, enxerga o Carnaval de 2022 como o mais diferente de todos os tempos, além de ser um grande retorno de personalidades icônicas à Marquês de Sapucaí.

"Eu que fui criado em Escola de Samba, vejo como um Carnaval diferente. Nunca tivemos um Carnaval em duas partes. Então, a expectativa é muito grande para saber como vai ser e a melhor forma de saber é estando dentro dele. É um Carnaval pós-pandemia, onde perdemos muitos amigos, mas somos fortes, muitos ainda vão fazer história. Conseguimos vencer", comemorou o intérprete ao DIA.

O sambista também fez questão de ressaltar e se mostrar grato por estar cantando no Camarote Favela, que é muito significativo para os desfiles no Sambódromo, além de ser um show a parte.

"O show no Camarote Favela é a mesma expectativa, significa muito pra mim. Ficamos dois anos parados. É praticamente a mesma história. As expectativas são parecidas. Espero que seja um Carnaval inesquecível, porque é um Carnaval inédito. Tanto no Camarote Favela, que é um show à parte, quanto na Avenida que é outro show igualmente marcante. Então, a expectativa é que tudo dê certo, que quando acabar o Carnaval, a gente esteja com aquele sentimento de dever cumprido", disse Xande.

