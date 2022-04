Laíla foi o grande homenageado no último carro do desfile da Beija-Flor - Beatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 05:54

Rio - Última escola a a desfilar no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, na madrugada deste sábado, 23, a Beija-Flor encerrou a sua apresentação com o carro alegórico que homenageou um dos símbolos da própria agremiação: Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla.

O icônico diretor de Carnaval Laíla foi mais uma vítima que morreu por complicações de covid-19, em junho de 2021, aos 78 anos. O último carro batizado como 'Palco de Nossas Vidas' trouxe uma alegoria dedicada aos ancestrais do samba e á memória e trabalho intelectual do povo artista. Intelectuais negros vestidos de branco são destaques neste carro, que também tinha Pinah, a 'Cinderela Negra', desfilando pela Avenida.

A Beija-Flor foi a última agremiação a desfilar na primeira noite do grupo Especial. Sob o comando de Alexandre Louzada, a agremiação de Nilópolis apresentou enredo 'Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor'.