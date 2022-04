Carro alegório da Beija-Flor tem dificuldade em ultrapassar viaduto - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Carro alegório da Beija-Flor tem dificuldade em ultrapassar viadutoFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 05:01 | Atualizado 23/04/2022 05:04

fotogaleria

Rio - Um dos carros alegóricos da Beija-Flor teve dificuldade de ultrapassar o viaduto que corta a Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Por conta da altura, partes da alegoria "O voo livre do pensamento afrofísico" foram desmontadas às pressas para conseguir passar por baixo do viaduto São Sebastião.