'A gente veio com tudo', diz Lore Improta após desfile da Viradouro

Rio - A dançarina Lore Improta estava só emoção após o final do desfile da Viradouro, na madrugada deste sábado, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A artista, que se tornou mãe recentemente, contou que a filha ficou com o pai, o cantor Leo Santana, para que ela pudesse desfilar.

"Sim, acabei de ser mamãe, tem seis meses. Ela está com o papai em Salvador. Inclusive, acabou de ser aniversário dele essa madrugada, te amo", disse Lore para Alex Escobar e Maju Coutinho no estúdio da Globo, após o desfile.

Lore também falou sobre a emoção de desfilar pela Viradouro. "Sou muito apaixonada pela escola, a gente veio com tudo", declarou.

