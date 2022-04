Kandra, Julie e Leslie garantiram que trarão sorte para a Unidos do Viradouro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 04:22 | Atualizado 23/04/2022 04:25

Rio - Um trio de amigas estadunidenses desfilou pela Viradouro e garantiu que vai trazer sorte para a Viradouro. Ao fim do desfile da Vermelho e Branco, já com partes das fantasias nas mãos, elas mostraram que samba no pé não faltou.

Leslie Mercado, 38, está desfilando pela segunda vez. "Na primeira vez eu dei sorte, trouxe o título. Dessa vez trouxe duas amigas, também dos Estados Unidos, para ver se essa sorte se repete", brinca ela, que se diz apaixonada pela escola.

O trio mora atualmente em Ipanema, onde aprendeu a sambar e a gostar do Carnaval da Sapucaí. "Eu amei, que energia. Nunca tinha visto isso antes", disse Julie Williams, 46, que está há um ano no Brasil.

Kandra Steele, 38, também estava maravilhada com o desfile. "Vamos voltar nos outros anos", ressaltou, empolgada.