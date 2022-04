Conceição Evaristo desfilará pela Beija-Flor - Foto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Rio - Personalidade homenageada pela Abolição em 2018 e pela Paraíso do Tuiuti, a escritora Conceição Evaristo volta à Marquês de Sapucaí para desfilar pela Beija-Flor. A autora de "Ponciá Vicêncio" e "Olhos D'Água" revelou ter receio da pandemia e que espera que a festa seja uma passagem."Ainda estou muito temerosa agora, neste momento que acabei de tirar a máscara. Mas, tomara que seja mesmo esse momento de transpor essa porta do medo, essa porta da epidemia, e essa porta também da política que está meio dolorosa para todos nós. Então eu espero, que ao mesmo tempo que seja Carnaval, seja uma passagem. Nós acabamos de sair da Páscoa. A Páscoa é uma passagem para a nova vida. Que o Carnaval também seja essa passagem", afirmou a escritora, que desfila no último carro da Beija-Flor.