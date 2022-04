Baianas caem e precisam abandonar desfile da Viradouro - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 03:49 | Atualizado 23/04/2022 04:03

fotogaleria Rio - Duas baianas da Unidos do Viradouro caíra ainda na entrada da Marquês de Sapucaí. As duas integrantes precisaram ser acudidas por membros da escola. Com problemas na roupa, Cátia Regina Machado, 58 anos, precisou deixar o desfile.

Mesmo com a queda e sem poder desfilar, ela diz estar feliz: "Não tem porque ficar triste. O Carnaval não se resume ao desfile. Nesse ano não foi, no próximo da certo. Agora é curtir".

A Unidos do Viradouro, quinta escola a desfilar, na madrugada deste sábado, levantou o público no setor um. Com gritos de "é campeã!", a arquibancada vibrou acompanhando a bateria da escola escola e a comissão de frente. O carro abre-alas com que atraia olhares por trazer uma chave içada por drones também levantou o público.