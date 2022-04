Componentes desmontaram carro alegórico da Viradouro - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Rio - Componentes da Unidos do Viradouro, penúltima escola a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial, viveram momentos de apreensão na madrugada deste sábado. Para conseguir passar na entrada da Avenida, o quinto carro da agremiação precisou ter partes desmontadas.

Membros da técnica da escola retiraram as partes da alegoria e levaram até o ponto onde o carro manobrou e, somente assim, encaixaram as peças de volta.