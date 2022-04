Arrastão assusta torcedores na Avenida Presidente Vargas - Foto: Beatriz Perez/ Agência O Dia

Arrastão assusta torcedores na Avenida Presidente VargasFoto: Beatriz Perez/ Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 03:31 | Atualizado 23/04/2022 04:17

Rio - Um arrastão assustou quem transitava, na madrugada deste sábado, na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio, bem em frente à Marquês de Sapucaí. De acordo com informações preliminares, adolescentes teriam furtado alguns espectadores que estavam do outro lado do Canal do Mangue, que divide as duas pistas da avenida. Segundo a PM, três adolescentes foram apreendidos e dois celulares recuperados.

Em vídeos feitos pela reportagem de O DIA, é possível ver muitas pessoas correndo durante o arrastão. Em seguida, policiais militares cercam dois homens. Nas imagens, é possível ver um dos agentes segurando dois suspeitos pela blusa e os revistando.

Arrastão assusta torcedores na Avenida Presidente Vargas. #ODia



Crédito: Beatriz Perez / Agência O Dia pic.twitter.com/jHbj8BqIqj — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022

Ainda conforme a corporação, equipes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) encaminharam para a delegacia oito pessoas suspeitas de furtarem na região, nas proximidades da Central do Brasil. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).