Terceiro carro alegórico da Portela precisou de ajustes para passar por baixo do Viaduto São Sebastião - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Terceiro carro alegórico da Portela precisou de ajustes para passar por baixo do Viaduto São SebastiãoLucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 23:58 | Atualizado 24/04/2022 00:04

fotogaleria Rio - O topo do terceiro carro alegório da Portela quebrou pouco tempo antes de entrar na Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado. Uma parte dele não conseguiu passou pelo viaduto São Sebastião, que corta a Avenida Presidente Vargas, para o desfile da agremiação de Oswaldo Cruz

Ainda na Presidente Vargas, membros da equipe técnica da escola subiram até o topo do carro alegórico "Pela vastidão da Savana". A alegoria representa o local onde estão os baobás, tema do enredo da escola. Em um vídeo, é possível ver dois homens dentro do globo que representa a Savana africana.

Eles tentam unir as duas partes da alegoria da Portela, que quebrou ao tentar passar por baixo do viaduto São Sebastião. Logo no início do vídeo, uma escada arranca pedaços do globo. O carro alegórico entra na Marquês de Sapucaí ainda com problemas.