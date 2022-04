Ivson Junior, ritmista da Mocidade Independente de Padre Miguel - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 23:57

Rio - Neste Carnaval os ritmistas da Mocidade, assim como a rainha de bateria da agremiação, Giovanna Angélica, desfilam carecas. A bateria representa Oxóssi, enredo da escola, e o Agueré, o 'Batuque ao Caçador'. A bateria homenageia o padroeiro da escola de Padre Miguel.

Os ritmistas vestem um manto de pele. Ivson Junior, 30, toca caixa na "Não existe mais quente". Ele conta que raspou os cachos neste sábado (23) por amor á escola. "Desde 1998 estou na bateria Mirim, a Estrelinha. Eu raspei a cabeça por amor à escola e rasparia quantas vezes fosse necessário", disse Ivson.

De Padre Miguel, Ivson começou a tocar com 8 anos. "Meu pai já era da bateria do mestre André", homenageado no samba-enredo da escola.

"Esse ano o samba homenageia o mestre André, a nossa bateria, os nossos mestres. São grandes nomes do Carnaval carioca", afirmou.