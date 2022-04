Musa da Portela, Shayene Cezário - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Musa da Portela, Shayene CezárioFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 23:17 | Atualizado 23/04/2022 23:19

Rio - Há dez anos como musa da Portela, Shayene Cezário, 36 anos, fala sobre as dificuldades enfrentadas na Avenida. A ex-Fazenda e ex-Troca de Casais contou ao DIA que carregará 15 quilos de peso preso às costas.

"Hoje deixei o dia inteiro para descansar os pés, porque suportar toda essa carga é complicado", comentou.



A fantasia da musa, que vem à frente do segundo carro, representa a mãe de santo dos orixás. "Estávamos com saudade disso aqui. Vai ser com sacrifício, mas samba no pé. Foram meses de ensaio, ansiedade, mas a gente coloca tudo aqui nesse dia", disse.

A Portela é a segunda agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na noite deste sábado em busca do título do grupo Especial. A agremiação de Oswaldo Cruz se inspira no baobá para mostrar caminhada histórica pelos frutos da África no Brasil. A escola de samba é dirigida por Renato Lage e Márcia Lage.