Tuiuti abriu o segundo dia de desfiles no Especial - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Tuiuti abriu o segundo dia de desfiles no EspecialReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 23:12

Rio - Primeira escola a se apresentar na Sapucaí neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, o Paraíso do Tuiuti se destacou pelos quesitos de chão no Sambódromo. O encaixe do samba-enredo, com a bateria e o canto da comunidade levantaram a Avenida. Visualmente a agremiação da Zona Norte teve uma boa apresentação. Porém, o Tuiuti teve problemas de evolução na parte final do desfile, acabou terminando o desfile com dois minutos de atraso e irá iniciar a apuração com dois décimos a menos.

fotogaleria

A escola de samba trouxe para a Sapucaí uma homenagem a personalidades negras. O enredo nomeado "Ka ríba tí ÿe", visava fazer uma associação a grande personalidades a orixás. A apresentação acabou sendo um pouco confuso e foi o ponto negativo. Paulo Barros, que assinou seu primeiro carnaval pela agremiação, está de saída e irá retornar à Vila Isabel para o Carnaval de 2023.

Apesar dos problemas na resolução do enredo, Paulo Barros fez um grande trabalho plástico na escola. As fantasias e as alegorias do Tuiuti, apesar de não serem muito luxuosas, apresentaram belíssimo acabamento e bom gosto. Diferente de algumas agremiações que desfilaram na última sexta-feira, a escola da Zona Norte não teve problemas alegóricos graves.

Os quesitos de chão foram os maiores destaques do Tuiuti. Estreante na agremiação, o mestre Marcão conduziu um verdadeiro show da bateria da escola na Sapucaí. Além disso, o carro de som comandado por Celsinho Mody conduziu de forma perfeita o samba, que fluiu muito bem na Avenida, e foi bastante cantado pelos componentes da escola.

Na reta final do desfile, o Tuiuti teve muitos problemas para a entrada do último carro na Sapucaí. Com isso, o final do desfile foi acelerado, com direito a vários buracos em muitos setores da Avenida. A agremiação correu bastante no final, mas não conseguiu terminar a apresentação dentro do tempo. A escola chegou dois minutos atrasada e será penalizada por dois décimos antes do começo da apuração.