Princesa da bateria, Mayara Lima, atraiu todos os holofotes após um vídeo em que esbanja sincronia com a bateria viralizar - Marcos Porto / Agência O Dia

Princesa da bateria, Mayara Lima, atraiu todos os holofotes após um vídeo em que esbanja sincronia com a bateria viralizar Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 22:25 | Atualizado 23/04/2022 22:28

Rio - A princesa de bateria do Paraíso do Tuiuti dedicou o desfile desta noite á avó, que faleceu recentemente. Durante a concentração da escola, Mayara Lima se emocionou e chorou em frente à bateria.

"Estou muito emocionada. Hoje é um dia muito significativo pra mim. Eu perdi minha avó tem dias. Esse Carnaval, esse desfile, é por ela. Ela amava Carnaval", disse.



Mayara foi elogiada pelo samba no pé durante a preparação para o Carnaval e viralizou nas redes sociais com a repercussão da sincronia da coreografia com os integrantes da bateria da escola de São Cristóvão.

É a primeira vez que ela vem á frente da bateria. "Tudo acontecendo na minha vida. Estou muito feliz com a repercussão. Mas, ao mesmo tempo, estou muito triste por ter perdido a minha avó, afirmou.



"Coloquei na minha cabeça que esse desfile vai ser por ela. Por todo incentivo que ela me deu no samba. Estou aqui por ela, pelo Tuiuti, em prol do campeonato", disse.



Mayara é nascida e criada na Cidade de Deus e está há 13 anos no Tuiuti. A fantasia que usou na Sapucaí representa o batuque dos ogãs.

O Paraíso do Tuiuti abre a segunda noite de desfiles no Sambódromo, neste sábado. A agremiação cruza a Avenida com o enredo "Ka ríba tí ÿe". A escola faz uma homenagem a luta e resistência de personalidades negras, relacionando os personagens aos orixás do candomblé.