Paolla Oliveira mostra o modelito que vai usar em camarote na Sapucaí neste sábado de Carnaval - Reprodução Instagram / @farhat

Paolla Oliveira mostra o modelito que vai usar em camarote na Sapucaí neste sábado de CarnavalReprodução Instagram / @farhat

Publicado 23/04/2022 22:03

Rio - A atriz Paolla Oliveira postou no Instagram, neste sábado, o modelito que vai usar em um camarote na Marquês de Sapucaí esta noite. Paolla é rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, que vai desfilar neste segundo dia.

fotogaleria

"Antes do desfile da Grande Rio, vou me jogar no camarote. Quem vai comigo?", perguntou a atriz ao postar fotos de seu look no Instagram. A Acadêmicos do Grande Rio será a penúltima escola a desfilar, já na madrugada de domingo.