Messias Moreno é considerado o 'homem de confiança' de Paulo Barros e Marcelo SandriniThalita Queiroz / O DIA

Publicado 23/04/2022 21:38 | Atualizado 23/04/2022 22:42

Rio - O carro do Pantera Negra, o terceiro a entrar na Avenida no desfile da Paraíso do Tuiuti, faz referência ao orixá Oxaguian, jovem guerreiro entre os santos. Segundo o coreógrafo Marcelo Sandrini, a ideia de Paulo Barros, carnavalesco que assina o desfile da escola, foi genial. A agremiação Amarelo e Azul de São Cristóvão é a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado.

Panteras negras ensaiam “voo” em carro do Paraíso do Tuiuti, que promete levantar a Avenida na segunda noite de desfiles na Sapucaí.

"O Paulo procurou personagens atuais para fazer paralelos. Esse carro, em específico, tem o seu diferencial, mas não digo que é o melhor. Em casos como esse nós não temos um filho favorito", disse Sandrini, coreógrafo de todos os carros da Tuiuti.A estrutura mede cerca de 12 metros e conta com 16 esculturas do Pantera Negra nas laterais. Cada dançarino vai ocupar uma posição, oito em cada lado do carro. A alegoria representa o reino de Wakanda, país fictício onde se passa a história do herói nos cinemas.Messias Moreno, de 59 anos, é considerado "homem de confiança" de Sandrini e Paulo Barros, com 20 anos de parceria, e será um dos destaques do carro. Ao lado desta dupla, ele participou de carros como DNA, Avatar, Aírton Sena, Pavão, todos pela Unidos da Tijuca e, enfim, o Pantera Negra."É fabuloso, é fantástico estar aqui hoje. A equipe se preocupou com tudo. Posso adiantar que hoje vamos surfar, literalmente, nessa Sapucaí. Teremos uma estrutura que vão nos levantar, fazendo um movimento de voo, nas laterais do carro", disse.Segundo Messias, foram meses de ensaio para que tudo desse certo. "É um movimento perigoso, mas confio nessa equipe. Vai dar tudo certo".